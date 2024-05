A VéNégy Oviban gyakorlott óvodapedagógusok vigyáznak a gyerekere minden nap 14 és 20 óra között. Lesz kézművesfoglalkozás, meseolvasás és társasjáték kuckó is. A családokat hagyományőrző játszóház és bábszínház is várja. Június 22-én a Maugli, a dzsungel fia című mesejátékot adja elő a Görbetükör Társulat, de a Langaléta Garabonciásokkal is találkozhat a közönség. Június 23-án Navratil Andrea és Demeter László Csirip-csirip, te madár című előadása lesz látható, Fejér Simon zenész-dalszerző előadásában pedig a Csodaszarvas legendája elevenedik meg.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a VéNégy Fesztivál egy élhető, természetközeli, családbarát fesztivál, ahol az ovisoktól kezdve a tinédzsereken át az idősebb korosztályig mindenki megtalálhatja a maga szórakozását. A gazdag gyerekprogramok mellett a családoknak egy egyedi jegyakcióval is kedveskedünk, 12 éves kor alatt ingyenes a fesztivál, valamint a 12 évnél fiatalabb gyerkőcökkel érkezők 30 százalék kedvezménnyel tudnak elővételben családi jegyet váltani” – idézi a közlemény Kis Domonkos Márk fesztiváligazgatót.