A sorozat főszereplőjét, Győrbíró Zsoltot Csórics Balázs alakítja. Riválisa, egykori parancsnoka Kamarás Iván, Zsolt fia, Marci szerepében Séra Dánielt, Zsolt felesége, Petra szerepében Balla Esztert láthatjuk. A sorozatban további ismert színészek is szerepet kapnak és visszatér a képernyőre az első magyar honvédségi sorozat, az Angyalbőrben főszereplője, Mészáros Zoltán is, aki most 23 évvel később vezérkari tábornokként tűnik fel.

A beszélgetésen Helmeczy Dorottya elárulta, a katonai sorozat ötlete úgy merült fel, hogy gyártóként folyamatosan figyelik az aktuális trendeket. Érezhető volt, hogy egy ilyen témájú produkcióra szükség lehet, hiszen a világban olyan folyamatok zajlanak, amelyek sok konfliktussal járnak – a Magyar Nemzet cikke további részletekkel ITT olvasható.

A Megafilm Service hat részből álló katonai sorozata, a S. E.R. E. G. a Magyar Nemzeti Filmintézet támogatásával, a TV2 koprodukciójában, a Magyar Honvédség közreműködésével készült. A történet ősszel lesz látható a csatornán.

A sorozat előzetese itt tekinthető meg: