A világhírű progresszív rock/dzsessz fúziós supergroup májusban megjelent, és Magyarországon is listavezető új lemeze, A Memory of Our Future valamennyi dalát bemutatja Budapesten, emellett természetesen az elmúlt három évtized ismert számaiból is játszik.

"Egy részletet a 2019-ben megjelent, Bartók előtt tisztelgő lemezünkről, a Hungarian Pictures-ről (Magyar Képek) is előadunk" - fejtette ki a zenész.

A teljesen analóg technológiával készült A Memory of Our Future tizenkét dala napjaink aktuális kérdéseit, a fontos ügyek melletti kiállás fontosságát boncolgatja. Mint Leslie Mandoki elmondta, a lemezen hallható zene a woodstocki életérzés 2024-ben. Hozzátette: a világot rendbe kell tenni, véget kell vetni a háborúknak.

Az album azt a témát feszegeti, milyen felelőssége van a művésznek egy ilyen helyzetben, vészterhes időkben, amikor a világ labirintusában hiányzik az iránytű. A válasz számomra egyértelmű: hidakat kell építenünk, és az összetartozást kell hangsúlyozni, nem pedig az ellentéteket

- jegyezte meg.

A Soulmates új lemezén is számos világsztár zenélt: Ian Anderson, Mike Stern, Al Di Meola, Randy Brecker, Till Brönner, Bill Evans, John Helliwell, Jesse Siebenberg és Mark Hart (mindhárman a Supertrampből), Cory Henry, Richard Bona, Steve Bailey, Simon Phillips (Toto), Tony Carey (Rainbow) és Nick van Eede (Cutting Crew).