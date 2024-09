A magyar népmese napjának – szeptember 30-a – alkalmából Viola Szandra népi varázslatokkal, mágiával átszőtt regényvilágát mutatjuk be. Az írónő nem titkolt célja ugyanis az, hogy átörökítse a népmesékben található bölcsességet, tudást és kreativitást. Hagyományainkból, a magyar mitológia ismert és kevéssé ismert motívumaiból táplálkozik Hajnal öröksége című regénytetralógiája is. Viola Szandra az olvasás szempontjából „legveszélyeztetettebb” korosztályhoz, a 10-15 évesekhez szeretne szólni.

A szerző szerint a népmese akkor él tovább, ha a kortárs alkotók mernek belőle meríteni. Szerinte nem kell félni attól, hogy az eredeti jelentés elvész, hiszen, ha új szövegkörnyezetbe helyezzük az egyes motívumokat, a szimbólumok akkor is átviláglanak. Véleménye szerint a mesékből olyan megküzdési stratégiákat tanulhatnak meg mind a kamaszok, mind a felnőttek, amelyek a lelki egészség szempontjából nélkülözhetetlenek lehetnek. Erőforrásainkra csodálkozhatunk rá, valódi segítőink jelenétét tudatosíthatjuk, de saját, benső démonainkat is felismerhetjük.

A Hajnal öröksége első könyvében, A Világfa kilenc ágában a főhős édesapjával Piliscsudára költözik.

Az első könyv borítója

A világvéginek tűnő helyről azonban egy-kettőre kiderül, hogy épp a világ közepe, hiszen itt található a többi között a Világfa is, amely kilenc ágával tartja az ég kilenc rétegét. Csakhogy, ha az egyik rétegben, azaz világban baj keletkezik, akkor a többiben is; ha itt, a földön nincs egyensúly, akkor felborul a lidérc-ökoszisztéma is. Húslidérc, Gyertyás Ember, Lámpás és Markoláb okoznak felfordulást. Szerencsére azonban Csicsörke, Mitmitke és Cicelle, a mágikus macska Hajnal állandó társa és védelmezője lesz.

Az Év könyve 2023 szavazáson A Világfa kilenc ága a Top 10-be jutott ifjúsági regény kategóriában.

Viola Szandra, a Hajnal öröksége című sorozat szerzője

Forrás: MW

A mágikus meseregény második könyve pedig az őszi szünetben játszódik, ahol Hajnalnak és barátainak egy gonosz garabonciás mesterkedéseivel kell megküzdeniük és az ősmagyar hitvilágból ismert „fene” is több alakban megelevenedik.

A második könyv borítója

A Scolar Kiadó álta gondozott tetralógia második részében a főhős misztikus Égrétegek között kalandozik, oda is eljut, „ahol a madár se jár” és megtanulja, hogyan lehet „átlátni a szitán”, hogyan kell ördögűző táncot járni. Lidércekkel és fenefajzatokkal, például fészkes fenével, rákfenével és fittyfenével kell megküzdenie, miközben megismerkedik a táltoshit hagyományával, és az is nyilvánvalóvá válik számára, hogy a révülés milyen veszélyeket rejteget. A hetedik Égbolt ugyanakkor a barátság próbájáról is szól, hiszen hiába minden mágikus tudás, ha nincs összefogás.