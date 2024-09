A májusi nyitás óta több mint 40 ezer látogatót vonzott az eredetileg szeptember közepéig tervezett tárlat, amely a női előadók kultúrtörténetét járja körbe egy ikonikus gyűjteményen keresztül. Az utazókiállítás következő állomása Rotterdam lesz.

A világ legnagyobb iparművészeti- és design múzeumának, a londoni Victoria and Albert Museum utazókiállításának értéke meghaladja a 2 milliárd forintot.

A látogatók több száz nemzetközi és magyar sztár személyes tárgyain és eredeti fellépőruháin keresztül mélyülhetnek el a dívák életében:

Rihanna, Björk, Lady Gaga, Billie Eilish, Sade, Janelle Monáe, Janet Jackson, Whitney Houston, Doja Cat, Missy Elliott, Lauryn Hill, PJ Harvey, Patti Smith, Maria Callas, Marilin Monroe, Edith Piaf és mellettük magyar sztárok, mint Blaha Lujza, Karády Katalin, Marton Éva, Koncz Zsuzsa, Péterfy Bori és még sok más előadó története is megjelenik a tárlaton - közölték a szervezők kedden MTI-vel.

Megnyílt a Dívák & Ikonok kiállítás a Magyar Zene Házában

Mint írták,

a kiállítás a dívajelenséget tárja fel a nézők számára: megtudhatjuk, hogyan változott a nők társadalmi megítélése az elmúlt 150 évben, hogyan indultak el a nemi és faji egyenjogúsági mozgalmak, és mindeközben hogyan formálódott a nők előadóművészetben betöltött szerepe.

A közlemény idézi Batta Andrást, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatóját is, aki elmondta: „Fontos volt számunkra, hogy az eredeti kiállítást magyar vonatkozású tartalommal is kibővítsük. Persze, a londoni kurátor koncepciója és a tér is nagyon meghatározta a lehetőségeket, ezért igyekeztünk a tárlat üzeneteihez igazodva, valamennyi műfajt figyelembe véve, olyan meghatározó hazai művészeket felvonultatni, akik illenek az eredeti narratívába, és történelmi szerepük megkérdőjelezhetetlen. A végeredményre nagyon büszkék vagyunk, főleg, hogy a londoni kurátor, Kate Bailey szerint a mi tárlatunk jobb, mint az eredeti volt".