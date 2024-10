Nyolcvanadik születésnapi turnéjának keretében érkezik a Régizene Fesztiválra a műfaj másik kiemelkedő alakja, William Christie. Szerepel a programban a fesztivál visszatérő vendége, a Le Poeme Harmonique Barokk karneválja is. Az összművészeti produkcióban a zene mellett tánc- és újcirkuszi elemek is megjelennek. Az előadás egy órába sűrített családi változatban is látható lesz.

Az évad művésze, Kelemen Barnabás régi barátjával és muzsikustársával, a klarinétvirtuóz Andreas Ottensamerrel lép színpadra, de a koncerten a Kelemen művészdinasztia egyik ifjabb tagja, Gáspár is szerepet kap.

A francia Olivier Latry és szintén orgonista felesége, Shin-Young Lee közös koncertjén az orgonamuzsika mellé a mozambiki Idio Chichava és a francia Benjamin Millepied jóvoltából balettprodukció társul – sorolják a programokat.