IKREK

Továbbtanuláson, továbbképzésen kellene gondolkodnod a Plútó szerint. Most ezzel kapcsolatosan kaphatsz szuper inspirációt, sőt, konkrét lehetőséget is. Nem biztos, hogy be kell ülnöd az iskolapadba. Képezheted magadat autodidakta módon. A Rák Hold érzéknnyé tesz.