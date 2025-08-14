4 órája
A Hagyományok Háza számos programmal vár a Mesterségek Ünnepén
Az intézmény idén is jelen lesz az augusztus 20-i rendezvénysorozaton. A Hagyományok Háza szerdától vasárnapig kézműves-foglalkozásokkal, gyermekkoncertekkel, viseletbemutatókkal és népzenei programokkal várja a látogatókat a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett 39. Mesterségek Ünnepén – közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
A Mesterségek Ünnepén idén is színes programokkal vár a Hagyományok Háza (illusztráció)
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
A Hagyományok Háza közleményéből megtudhatjuk, hogy a Dísz téren található udvarban a rendezvény idei kiemelt témájához, a népi ékszerekhez és viselethez kapcsolódó szakmai programokkal készülnek a közönség számára.
Legeza Márta, a Hagyományok Háza udvarának szakmai vezetője a közleményben úgy fogalmazott, hogy az udvarukban élményszerűen, minden korosztály számára befogadható módon szeretnék megmutatni, hogyan él tovább a népi kézművesség, a viseletkultúra és a zenei hagyomány napjainkban.
A közlemény szerint a programkínálatot
- népi bábszínház,
- élőzenés táncmulatság
- és élőszavas mesemondás teszi majd változatossá.
A programok 10 órától egészen este fél nyolcig várják a látogatókat, sávos rendszerben.
Minden nap 11 órától gyermekkoncertek, 13 órától viseletbemutatók, 15 órától bábelőadások, 18 órától pedig népzenei koncertek várják az érdeklődőket.
Emellett élőszavas mesemondásokkal, gyermekeknek szóló táncházakkal és kézműves-foglalkozásokkal is készülnek.
A látogatók például a szövéssel, a nemezeléssel, a csuhéfonással, a gyékény- és vesszőmunkákkal is megismerkedhetnek majd. A programokon az idei év kiemelt témáját szem előtt tartva a népi ékszerkészítés és a népi viseletkiegészítők lesznek a fókuszban.
Mint írták, a programban bemutatkoznak a Hagyományok Háza képzésein részt vevő hallgatók, oktatók és mesterek.
A divat áll a középpontban a Hagyományok Házában
Augusztus 20-án például bútorfestés technikájával készült ékszermedált lehet készíteni, délután pedig bőrékszereket Rákóczi Virág népi iparművésszel. A viseletbemutatók a magyar népviselet gazdag világát mutatják be tájegységenként. A Rákospalotai Örökségünk Egyesület, Tóth Gergő, a Jászsági Népművészeti Műhely, valamint Maksa Henrietta és Pitlik Sipos Eszter közreműködésével az érdeklődők megismerhetik a viseletváltozások társadalmi jelentőségét is.
Ezenkívül gyermekeknek szóló koncertprogramok, bábszínházi előadások és népzenei koncertek is várják majd a közönséget.
A részletes program a Hagyományok Háza és a Mesterségek Ünnepe hivatalos felületein érhető el.