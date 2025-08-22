2 órája
Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.
Több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot szervez országszerte a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől a Hatoslottó megújulásának apropóján – tájékoztatott a nemzeti lottótársaság pénteken.
Koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt. Mága Zoltán hegedűművész is szerepel a fellépők között
A közleményben kiemelték, hogy Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket.
Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel.
A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.
A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. A fellépők között lesz többek között
- Radics Gigi,
- Singh Viki,
- Nyári Alíz,
- Szűcs Judith,
- Nótár Mary,
- Mága Zoltán,
- Bebe,
- Gájer Bálint,
- Peter Srámek,
- Delhusa Djon
- és az Apostol együttes is.
A helyszínek és a fellépők teljes listája a szerencsekoncertek.hu weboldalon, valamint az esemény hivatalos Facebook-oldalán érhető el.