Ákos eddig nem engedett kamerát a privát szférájába

Az Ákosról készült portréfilm látványvilága és különlegessége miatt is moziba való – mondta el a SVENK stábjának a film rendezője.

Kriskó László szerint a film nemcsak Ákos-rajongóknak készült, hanem a széles közönségnek. „Ákos egy érték, a magyar művészeti életnek ő egy értéke. Akár szeretjük, akár nem, érdemes megnézni ezt a filmet, mert egy nagyon mély és nagyon érdekes Ákos képet fognak látni” – mondta a rendező.

Hozzátette, hogy egészen mély és fantasztikus pillanatokat élhetünk át Ákossal, aki minden korábbinál jobban megnyílik a filmben. Ez Ákosra a nyilvánosságban eddig nem volt jellemző, korábban egy bizonyos ponton túl nem engedte a kamerát a privát szférájába. „Ehhez képest itt egészen szép történeteket mesélünk el az ő életéből” – avatta be a SVENK-et a rendező a film kulisszatitkaiba.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.

A filmet október 16-án mutatják be a hazai mozik.

