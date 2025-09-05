1 órája
Világhírű rendezőink produkciói Velencében
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült két magyar versenyfilm, Enyedi Ildikó Csendes barát és Nemes Jeles László Árva című alkotása is bemutatkozott a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A Svenk stábja mindkét film alkotójával beszélgetett. A két rendezővel készült beszélgetés mellett még számos filmes érdekesség lesz látható az adásban szombaton 12:30-tól a HírTv műsorán.
Enyedi Ildikó, a Csendes barát című film rendezője a Svenknek elmondta, hogyan született meg a film ötlete, és meddig várt, amíg megkereste Tony Leungot a film főszerepével. Az Arany Medve-díjas rendező új filmjének világpremierje szeptember 5-én volt a Velencei Filmfesztiválon. A főszerepet Tony Leungnak írta, így „ha ő nemet mondott volna, akkor megint le kellett volna ülnöm és újraírnom” - mondta Enyedi Ildikó a Svenknek.
A hongkongi színész a filmben egy idegtudóst alakít, és a Svenk szombati adásából kiderül, hogy hogyan készült a szerepére.
Nemes Jeles László a Svenk stábjának elárulta, hogy Árva című új filmjét, amelynek világpremierje a Velencei Filmfesztiválon volt augusztus 28-án, saját családjának története ihlette, és egy 12 éves kisfiú történetét ismerjük meg belőle.
A film néhány hónappal az elbukott magyar forradalom után játszódik, 1957 Budapestjén.
Megosztotta azt is a Svenk stábjával, milyen volt gyerekeket castingolni a film főszerepére, illetve hogy mi lepte meg legjobban a szereplőválogatáson. „A Velencei Fesztiválban az a jó, hogy a filmekről szól inkább a fesztivál, nem a felesleges dolgokról, a csillogásról” - mondta el a műsorban a Svenk stábjának Nemes Jeles László.
A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól és vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, és elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.
VIDEÓ: https://youtu.be/goTQKdyzalk
A velencei fesztiválon mindkét magyar film vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartották a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva című filmet augusztus 28-án, a Csendes barát-ot szeptember 5-én mutatták be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.
Az Oscar-, Golden Globe-, BAFTA-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc voltak.
Az Árva 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt budapesti helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája az NFI Filmlaborban készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak a Nemzeti Filmintézet szakemberei.
Az Árva magyarországi premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.
Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között.
A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, vezető producere magyar részről Mécs Mónika (Inforg-M&M Film).
A Csendes barát forgatása során az NFI Filmlabor közel 30 000 méter kameranegatívot hívott elő és 1 500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.
A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában.