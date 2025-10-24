Mentőakciót hajtottak végre magyar katonák Afganisztánban (videó)

Dyga Zsombor szerint a Sárkányok Kabul felett valóságos alaptörténete bivalyerős, emellett benne van minden, ami egy ilyen sztorihoz kell: heroizmus, személyes történet, érzelmi szál. „

Bízunk benne, hogy sikerül megragadnia mindent egyszerre

– mondta a Svenknek a rendező.

A Sárkányok Kabul felett film plakátja

Forrás: Svenk

Hack Júlia, a film vágója szerint a Sárkányok Kabul felett nem csak egy akciófilm, mert egy nagyon szép romantikus történet is kibontakozik benne.

A vágás végig az érzelmekkel való játszás, hogy elérjük, hogy a néző az adott jelenetben éppen izguljon, féljen, aggódjon, örüljön, nevessen. Ehhez mindig meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a nézőben érzelmeket váltsunk ki

– emelte ki Hack Júlia a Svenk riportjában.