Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány és a játékosok közül Golomán György pozitív koronavírusteszt miatt nem utazik el Portugáliába, ahol a magyar férfi kosárlabda-válogatott pénteken megkezdi a világbajnoki selejtezősorozatot.

A magyar szövetség hétfői, Kecskeméten tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Falco KC Szombathely kosarasa és a szakvezető is hazatért, mindketten karanténban vannak. Ivkovics és Golomán nem lesz ott Kaposváron jövő hétfőn az olimpiai ezüstérmes franciák elleni meccsen sem. A jelen állás szerint Pór Péter szövetségi edző irányítja majd a magyarokat a két vb-selejtezőn.

Szalay Ferenc, a szövetség (MKOSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy jövő szeptemberben Európa-bajnokság vár a válogatottra, amelyre remek felkészülésként szolgálhatnak a vb-selejtezők.

„Az utóbbi idők legösszetartóbb csapata ez a mostani”

- jelentette ki az MKOSZ vezetője.

Pór Péter úgy vélte, nem szabad félvállról venni a portugál csapatot.

„Erős, jó fizikumú játékosok alkotják az ellenfelet, ezt már a Szolnok is tapasztalhatta, amikor nemrég kétszer találkozott az Európa Kupában a Portóval. Ami a franciákat illeti, nem tudni még, hogy kik állnak rendelkezésre, de náluk még a B és C csapat is komoly játékerőt képvisel” – tette hozzá.

A portugáliai nyitány után a nemzeti csapat jövő hétfőn fogadja az olimpiai ezüstérmes Franciaországot Kaposváron. Februárban kétszer Montenegró következik, majd júliusban újabb két meccsel zárul a selejtezős program.

A 2023 februárjáig tartó európai vb-selejtezősorozatban 32 együttes verseng. Az első három szakaszban – jövő júliusig – a nyolc kvartett csoportmeccsei zajlanak, minden négyesből az első három-három gárda jut tovább a kvalifikáció második szakaszába. Ezután a megmaradt 24 együttes négy hatos csoportban folytatja úgy, hogy valamennyien magukkal viszik a korábban szerzett pontjaikat. Végül mind a négy csoportból az első három utazhat a vb-re.

A magyarok annak köszönhetően kerültek be előselejtező nélkül a vb-kvalifikációba, hogy kijutottak a jövő szeptemberi Európa-bajnokságra, amelynek csoportmeccseit Kölnben vívják majd.

A 2023-as világbajnokságnak Indonézia, Japán és a Fülöp-szigetek ad otthont. A 32-es mezőnyben az utóbbi két rendező ország mellett – Indonéziának selejtezőt kell vívnia – öt afrikai, hét amerikai, hat ázsiai-óceániai és 12 európai csapat kap helyet.

A válogatott kerete:

-------------------

Allen Rosco (Niigata Albirex, japán), Benke Szilárd (Falco KC Szombathely), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Ferencz Csaba (Egis Körmend), Filipovity Marko (Obradorio CAB, spanyol), Golomán György (Falco KC Szombathely), Karahodzic Kemal (Kecskemét), Keller Ákos (Falco KC Szombathely), Lukács Norbert (Alba Fehérvár), Maronka Zsombor (Joventut Badalona, spanyol), Perl Zoltán (Falco KC Szomathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Falco KC Szombathely), Szabó Zsolt (Alba Fehérvár), Váradi Benedek (Falco KC Szombathely), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)

A magyarok menetrendje:

--------------------------

november 26., Matosinhos: Portugália-Magyarország 18.00

november 29., Kaposvár: Magyarország-Franciaország 18.00

február 24.: Magyarország-Montenegró

február 27.: Montenegró-Magyarország

július 1.: Magyarország-Portugália

július 4.: Franciaország-Magyarország

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánya (j), Pór Péter másodedző (b) és Hanga Ádám a magyar férfi kosárlabda-válogatott edzésén az isztambuli Ahmet Cömert Sportcsarnokban a férfi kosárlabda Európa-bajnokság nyolcaddöntője előtti napon, 2017. szeptember 9-én.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Forrás: MTI