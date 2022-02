Előzetesen a papírforma azt ígérte, hogy a szakági világkupában már győztes Vlhova és az amerikai szupersztár, a kétszeres ötkarikás aranyérmes Mikaela Shiffrin különcsatáját hozza majd a szlalomverseny, ám az első futamban utóbbi kiesett, előbbi pedig rengeteg hibával síelt, így csak a nyolcadik időt érte el.

A szlovák klasszisnak nem is a helyezés miatt lehetett oka az aggodalomra, hanem azért, mert az első német Lena Dürr 72 századdal volt előtte, de még a harmadik – óriás-műlesiklásban hétfőn győztes – svéd Sara Hector is hat tizeddel előzte meg. Abban viszont bízhatott, hogy a második futam pályáját svájci edzője tűzhette, s ő ezt ki is használta, különösen a lejtő második, nehezebb részén ment remekül és átvette a vezetést, az utána következők pedig nem tudták megelőzni.

Vlhovához a közvetlenül utána csúszó, az első körben hetedik Katharina Liensberger tudott a legközelebb férkőzni. A világbajnoki címvédő osztrák ugyanis csak nyolc századdal kapott ki tőle. A bronzérmet a négy éve Phjongcshangban ebben a számban harmadik svájci Wendy Holdener szerezte meg, aki az első kör után ötödik volt.

A második csúszást jó helyzetből váró hármas közül Hector bátran síelt, vezetett, ám kiesett, a második svájci Michelle Gisin túl óvatosan síelt, ezért nagyon visszaesett, míg Dürr azért szorult vissza a negyedik helyre, mert a pálya alsó szakaszán hibázott.

Az első futamot a 88 fős mezőnyben a 44. helyen zárta a 19 éves Tóth Zita, aki a másodikban is szépen sízett, így végül összesítésben – Vlhovától közel 11 másodperccel elmaradva – a 40. pozícióban fejezte be szereplését. Az izraeli színekben szereplő Szőllősi Noa közvetlenül Tóth mögött a 41. lett.

– Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tudtam versenyezni az olimpián, és kétszer le tudtam jönni a pályán. Várom, hogy négy év múlva megint legyen olimpia, és azon is indulhassak, mert annyira jól éreztem magam. Csak pozitív élménnyel megyek haza – mondta Tóth Zita, akinek a következő fontos feladata, hogy – ahogy hazaért – jelentkezzen az érettségi vizsgára.

Alpesi sí, női műlesiklás

olimpia bajnok Petra Vlhova (Szlovákia) 1:44.98 perc (1. futam: 52.89 másodperc/2. futam: 52.09 mp)

2. Katharina Liensberger (Ausztria) 1:45.06 (52.83/52.23)

3. Wendy Holdener (Svájc) 1:45.10 (52.65/52.45)

...40. Tóth Zita 1:55.86 (57.97/57.89)

Borítókép: A 19 éves Tóth Zita a jencsingi Nemzeti Alpesisí Központban 2022. február 9-én / MTI / Kovács Tamás