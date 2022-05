A Budapest Honvéd úgy játszott gól nélküli döntetlent a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szombati játéknapján, hogy a 38. perctől emberhátrányban volt. A kispestiek pontszerzésével biztossá vált, hogy a Gyirmót FC Győr lesz az egyik kieső.

OTP Bank Liga, 32. forduló: Budapest Honvéd FC-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Bozsik Aréna, 3155 néző, v.: Karakó

piros lap: Machach (38.)

sárga lap: Machach (25., 38.), Lovric (83.), illetve Farkas (33.), Cseke (63.), Vadnai (86.)

Budapest Honvéd:

Szappanos - Petkovic, Batik, Lovric - Doka (Jónsson, 94.), Hidi (Nagy G., 93.), Pantelic, Tamás K. - Bőle (Zsótér, 57.), Traoré (D. Drazic, 69.), Machach

Mezőkövesd:

Piscitelli - Farkas, Pillár, Karnyicki, Vadnai, Vajda - Qaka (Besirovic, 63.), Cseke, Cseri (Kocsis, 80.) - S. Drazic (Csurko, 80.), Jurina (Kis, 60.)

A gyenge iramú első félidőben a kispestiek némi mezőnyfölényét veszélyes kontráival ellensúlyozta a Mezőkövesd, amíg a hazaiak előtt csak lehetőségek adódtak, addig kapusuk, Szappanos két alkalommal bravúrral hárított. A Honvéd a 38. percben létszámban megfogyatkozott, Machach 13 perc alatt gyűjtött be két sárga lapot.

A szünet után a Mezőkövesd kihasználva létszámfölényét irányított, de a saját tizenhatosának előterébe szorult Honvéd szívósan és hiba nélkül védekezett. A felvonás felétől aztán a hazaiak is bátrabb játékra váltottak, kimerészkedtek a térfelükről, akciókat vezettek és helyzeteket is kidolgoztak. A végén ők álltak közelebb a gólszerzéshez, de közben kinyílt a védelmük, így a Mezőkövesd előtt is adódott lehetőség, az eredmény azonban nem változott.

A Honvéd immár hét forduló óta nyeretlen a pontvadászatban: három vereség mellett negyedszer ért el döntetlent. A kispestieket irányító Nebojsa Vignjevic, valamint a mezőkövesdiek szakvezetője, Supka Attila aktuális csapatával hatodszor mérkőzött meg egymással, és hatodszor végeztek döntetlenre, ezeken ötödször nem esett találat.

