A fradi.hu-n megjelent közlemény szerint Szucsánszki 2005-ben igazolt a Ferencvároshoz, s nagyon gyorsan a csapat meghatározó játékosa lett, hosszú ideje csapatkapitány.

Az évek során háromszor nyert bajnokságot, Magyar Kupa- és EHF-kupa-, valamint kétszeres KEK-győztesnek vallhatja magát. „Zizi” 575 tétmérkőzésen lépett pályára az FTC mezében, és ezeken 2362 gólt szerzett.

A nyáron a 17. idényét kezdheti a Fradival.

Persze, nagyon durva kimondani, hogy annyi ideje vagyok itt, mint ahány éves egy-egy csapattársam. (...) De most elkönyveltem magamban, hogy az utolsó évem lesz, és úgy is alakítjuk az edzésmunkát és minden egyebet, hogy mellette tudjak tanulni is. Azt hiszem, jövőre az egyik legfontosabb feladatom az lesz, hogy a hozzánk érkező fiatal Kukely Annát segítsem abban, hogy válogatott szintre kerüljön irányítóként

– nyilatkozott a 35 éves játékos.

A kézilabda-szakosztály ügyvezető igazgatója, Görög Zsolt kiemelte, hogy Szucsánszki a klub emblematikus kézilabdázója, ezért a pályán és azon kívül is számít a segítségére.

Zizi óriási tapasztalata és tudása a mostani idényben is átlendítette néhányszor a csapatot a nehéz pillanatokban, és ezt várom tőle a következő idényben is – tudom, hogy rá számíthatunk, amikor épp megakad a szekér. Örülök, hogy még egy éven át szolgálja játékosként a Ferencvárost, hiszen a játékával és a személyiségével stabilitást ad a csapatnak a pályán és az öltözőben is, de a fiatalok fejlődésére is kiemelt figyelmet fordít

– nyilatkozott Görög Zsolt.

Borítókép: A ferencvárosi Szucsánszki Zita a női Bajnokok Ligája negyeddöntőbe jutásért a Krim Mercator Ljubljana ellen játszott visszavágó mérkőzés után az Érd Arénában, 2022. április 2-án. Fotó: MTI/Kovács Anikó