Az már május közepén, a döntőn tudott volt, hogy az alapszakaszgyőztes Celldömölk iráni légiósa, Amir Hosszein Hodaei a megengedett két külföldi bajnokság helyett háromban is asztalhoz állt az idény során, így eljárás folyik a klub ellen. A már óvás alatt játszott fináléban az iráni játékos nem állt asztalhoz, társai nélküle győzték le a pécsieket 7-6-ra.

A MOATSZ honlapjának pénteki közlése szerint Hodaei a szabályokat megszegve játszott a Celldömölk hat alapszakaszbeli meccsén, hiszen - saját csapattársait is meglepve - a spanyol és a francia után egy harmadik külföldi bajnokságban, a svédben is asztalhoz lépett. Ez 2022. január 15-én történt, ezért attól az időponttól jogosulatlanul szerepelt az Extraligában. Ebben az időszakban hat bajnokin kapott szerepet.

A versenybíróság ezek végeredményét megsemmisítette, és a felsorolt mérkőzések három pontját 10:0-s egyéni győzelemaránnyal a Celldömölk ellenfeleinek ítélte meg.

Miután az alapszakasz módosított végeredménye alapján a Celldömölk ötödik helyezettként nem szerzett jogosultságot az Extraliga rájátszásában (Final Four) való részvételre, ezért az ott elért eredményei törlésre kerültek. A versenybíróság döntése értelmében így a bajnoki aranyérmes PTE-PEAC Kalo-Méh mögött a Komlói Bányász ezüstérmesként, a BS Plastic Soltvadkerti TE pedig bronzérmesként végzett, a Honvéd Szondi Székesfehérvár SE negyedikként zárt.