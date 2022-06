Hansi Flick, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint kemény diónak ígérkezik csapata szombati budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzése, de mindenképpen nyerni szeretnének a Puskás Arénában.

A szakvezető pénteken, az utazás előtt Herzogenaurachban tartott sajtótájékoztatóján dicsérte a magyar csapatot.

"Megnéztük és kielemeztük a mérkőzéseiket. A magyarok kompaktak, fegyelmezettek és remekül zárják le a területeket. Tudják, hogyan nehezítsék meg riválisuk dolgát" - mondta Flick, aki Marco Rossit, a magyar válogatott szakvezetőjét is méltatta. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy győzni akarnak szombaton.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy jó hangulatra számít a Puskás Arénában, és bár elképzelhetőnek tartja, hogy lehet majd füttyszót is hallani a stadionban, a kezdő sípszó után a körülményeket teljesen ki kell zárniuk játékosainak. Ezzel kapcsolatban külön beszélt Leon Goretzkáról is, aki a tavalyi Európa-bajnokságon a hajrában egyenlített a magyar csapat ellen, majd a magyar szurkolókat hergelte. A tréner szerint a Bayern középpályása is sok paprikás hangulatú meccsen szerepelt már és függetleníteni tudja magát a külső tényezőktől.

Hansi Flick - aki minimális változtatásokat tervez az Anglia elleni keddi kezdőcsapatán - megemlítette azt is, hogy a klubszezon után a négy Nemzetek Ligája-mérkőzést nagyon soknak tartja, ugyanakkor a többi válogatott számára is ugyanazok a feltételek.

A sajtótájékoztatón Thomas Müller is válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire. A Bayern München 32 éves csatára a németek keddi, Anglia elleni találkozón nyújtott teljesítményét dicsérte. Szerinte pozitív visszajelzést kaptak az addig végzett munkájukról, mert szinte végig uralták a meccset, ugyanakkor megjegyezte, hogy talán a tökéletes összhang hiánya miatt nem sikerült megnyerniük a találkozót. Ugyanakkor reméli, hogy a következő két összecsapáson pontokat ér majd a sok elvégzett munka.

Az NL A diviziójának 3. csoportjában két forduló után az olaszokkal és az angolokkal is döntetlent játszó Németország a harmadik helyen áll. Egy ponttal marad el az angolokat legyőző, az olaszoktól vereséget szenvedő, második helyezett magyar válogatottól és kettővel az éllovas olaszoktól.

A Magyarország-Németország mérkőzés szombaton 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.