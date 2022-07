A szombati selejtezőkben a férfiak 83 fős mezőnyében tíz triatlonos képviselte a házigazdákat, a nőknél 42-ből 14 volt magyar. Előbbieknél ott volt a tavalyi tiszaújvárosi Ek-n győztes, 2021-ben U23-as világbajnok Lehmann Csongor, aki ezúttal is az esélyesek közé tartozik. Miként a nőknél Bragmayer Zsanett, aki remek formában versenyez az idén.

A tokiói olimpián 12. helyezett triatlonos 59:09 perces eredményével a női selejtező legjobbjának bizonyult a sportág egyik hazai fellegvárában. Futamában a három olimpiát megjárt Kovács Zsófia harmadikként végzett. Honfitársaik közül a másik selejtezőből Bukovszki Tünde, Horváth Karolina, Bóna Kinga és Holánszky Laura jutott fináléba.

Bragmayer az MTI-nek kiemelte: a múlt hétvégi, hamburgi vb-állomás után fáradtnak érezte magát, kis megfázással is bajlódott, így hét közben az edzéseken a kedv és az erő is hiányzott belőle némileg.

Mindezek ellenére most jól sikerült az úszásom, kerékpáron és a futás során szintén megvolt bennem a kellő erő, így aztán annak ellenére is dominálni tudtam, hogy előfordultak velem apróbb malőrök. Az elmúlt két-három év kisebb versenyproblémái most mind egyszerre jelentkeztek, mintha ez a viadal lett volna a belépőm a nemzetközi mezőnybe, de összességében még ezek is belefértek, így is az enyém lett a legjobb időeredmény

– mondta.

Az újbudaiak versenyzője kiemelte, nagy vágya, hogy Tiszaújvárosban nyerjen, ami magyar női triatlonosnak még nem sikerült. A férfiaknál is csupán háromszor ünnepelhettek hazai győztest: 2014-ben Vanek Ákost, 2017-ben Bicsák Bencét, 2021-ben Lehmann Csongort.

Egy szimpla Ek-verseny az én naptáramban már nem szerepel, inkább másra fókuszálok, és gyűjtöm az olimpiai kvalifikáció szempontjából fontos ranglistás pontokat, de Tiszaújváros kivétel. Itt eddig még dobogón sem végeztem, hatodik helyezés a legjobb eredményem, és már nagyon szeretnék hazai közönség előtt győzni, velük együtt ünnepelni

– mondta.

A férfiaknál a címvédő Lehmann Csongor és Kiss Gergely selejtezős futamát megnyerve jutott döntőbe – előbbi Bragmayerhez hasonlóan az egész mezőnyt tekintve a legjobb időeredményt érte el –, ahol még Dévay Zsombor, Dobi Gergő, Lehmann Bence és Tóth Tamás szerepelhet a magyarok közül.

A férfiaknál három, a nőknél két futamba sorolták a mezőnyt, amelynek tagjai sprinttávot – 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás, 5 kilométer futás – teljesítettek. A vasárnapi döntőben ugyancsak ilyen táv vár a továbbjutókra.

A junioroknál – akik hasonló menetrend szerint versenyeznek, mint a felnőttek, csak még rövidebb távon – 18 magyar versenyző, kilenc fiú és kilenc leány jutott döntőbe, a házigazdákat képviselő 31 fiú és 25 leány közül.

A tiszaújvárosi Európa-kupa prémium minősítést kapott – a versenynaptárban ezt csak a hollandiai Holten érdemelte ki –, így dupla annyi világranglista pontot és pénzdíjat lehet begyűjteni, mint egy sima Ek-viadalon. Továbbá ezzel a versennyel Tiszaújváros egy fokkal közelebb kerül ahhoz, hogy jövőre ismét világkupa-futamnak adjon otthont, miként 1997-től megszakítás nélkül 2019-ig.

Borítókép: Bragmayer Zsanett a triatlon vegyesváltók versenyében a világméretű koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Odaiba Kikötőparkban 2021. július 31-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt