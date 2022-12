Az Európa-bajnoki futamoknak nagy hagyományuk van Magyarországon, amely már az 1960-as és 70-es években is otthont adott ilyen versenyeknek. 2019 és 2021 között három alkalommal rendezett Magyarország Eb-futamot, a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA) azonban a 2020-as és a 2021-es viadal után is sárga lapos figyelmeztetést kapott biztonsági hiányosságok és versenyrendezői mulasztások miatt. Ezért került ki a 2022-es versenynaptárból. Az újbóli rendezési lehetőséget az idei sikeres Zemplén Rally kandidálófutammal sikerült elnyerni, amely sportszakmai és biztonsági szempontból is megfelelt az FIA biztonsági előírásainak, valamint a nemzetközi jogtulajdonos WRC Promoter GmbH tetszését is elnyerte. Ebben komoly szerepe volt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) korábbi vezetésének és a verseny szervezőinek – áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.