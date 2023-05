A meccs derekán Sofron-Erdély összjáték végén utóbbi az oldalhálóba lőtt. Sebők másodszor is kiült, ezúttal bottal visszahúzásért, és ezt is góllal büntette a rivális: Lukas Haudum - aki vasárnap ünnepelte 26. születésnapját - talált be kapásból, és egyenlített.

Bálizs Bence kapus (b) a jégkorong-világbajnokság hetedik fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkõzésen a finnországi Tamperében 2023. május 22-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A harmadik játékrész első percében ismét Rafflt büntették, ám helyzet nélkül telt le a két perc. A tét és a idő miatt egyre több lett a hiba. Fokozódtak az izgalmak, de főleg a magyar zónában folyt a játék, szűk négy perccel a vége előtt pedig Bálizs védett nagyot botoskesztyűvel.

Következett az első gólig tartó ráadás. Előbb Starkbaum hatalmasat hárított lábbal Sofron lövésénél, majd Bálizs maszkkal védett a túloldalon.

A rávezetésekben Papp Kristóf, Galló Vilmos, Hári János és Nagy Gergő nem tudott gólt ütni, a túloldalon viszont Manuel Ganahl és Dominique Heinrich belőtte a korongot.

A magyar válogatott tagjai a jégkorong-világbajnokság hetedik fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkőzés végén a finnországi Tamperében 2023. május 22-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A vesztes kiesett és jövőre a divízió I/A osztályban lép jégre Szlovénia, Olaszország, Románia, Koreai Köztársaság és Japán társaságában, míg a győztes 2024-ben a prágai-ostravai vb-n szerepel.

A csoport (Tampere):

7. forduló:

Ausztria-Magyarország 4-3 (1-2, 2-1, 0-0, 0-0), szétlövés után

--------------------------------------------------------------

gól: Rossi (13.), Strong (27.), Haudum (38.), illetve Sofron (9., 20.), Horváth M. (25.)