Térfélcserét követően emberelőnyben akár növelhette volna is előnyét a magyar együttes, de az újabb pontatlan bejátszást lehúzta az olasz kapus. Hátul Gyapjas továbbra is parádésan védett, az újabb emberelőnyös szituációban pedig Tátrai bejátszása már tökéletes volt Kovácsnak, míg a következő akcióból Fekete talált hálóba távolról, így 5-1-es előnynél az ellenfél azonnal időt kért, ami hatásosnak bizonyult, mert az olaszok előbb harmadik büntetőjüket gólra váltották, majd akcióból is eredményesek voltak. A magyarokat nem törte meg a gyors felzárkózás, mert Hárai csavar-, míg Vigvári Vince emberelőnyös góllal állította vissza a különbséget.

Pohl Zoltán (k), valamint az olasz Oscar Gonzalo Echenique (b) és Marco Del Lungo (j) a férfi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjában a harmadik fordulóban játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a zágrábi Mladost uszodában 2024. január 8-án

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az utolsó nyolc perc gyors gólváltással indult. A következő percek viszont mindkét oldalon a kihagyott lehetőségekről szóltak, ezt az időszakot Fekete bombája zárta le, így a magyarok egyetlen találatra kerültek a csoportgyőzelemtől és az ezzel járó nyolc közé jutástól, amelyért többször is támadhattak, mert a remek védekezés folyton megakadályozta az olaszokat a szépítésben. A magyarok fél perccel a vége előtt utolsó esélyük alkalmával emberelőnyt kaptak, ezt kihasználva Tátrai lőtte 3.2 másodperccel a vége előtt sorsdöntő fontosságú gólt.

Elképesztően büszke vagyok a csapatomra. Szerintem óriási szívvel, rendkívüli energiával és fegyelmezettséggel játszotta végig a mérkőzést. Bíztam benne, hogy a játékunk lépésről lépésre tud fejlődni, de talán ez nem volt benne a pakliban. Ma mindenki hatalmas lépést tett előre egyénileg és csapatilag is, fantasztikus teljesítményt nyújtottak a fiúk. A végén kellett egy kis szerencse is, hogy oda pattant a labda, ahova kellett

- mondta az M4 Sport helyszíni stábjának a magyar szakvezető.

Zágráb, 2024. január 8. Varga Zsolt, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a férfi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjában a harmadik fordulóban játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Olaszország 6, 3. Görögország 6, 4. Georgia 0

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.