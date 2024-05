Nem fog hiányozni 1 órája

Kubatov Gábor és a Fradi-tábor is színt vallott Sztankovicsról a győztes derbi után (videó)

A címvédő Ferencváros nyerte meg az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/2024-es idényének utolsó, 33. fordulójának zárómérkőzését, hazai pályán 2-0-ra legyőzte az Újpestet. E találkozó előtt búcsúzott el a Fradi a szezon végén távozó futballistáktól is, és a lefújás után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál nyilatkozott a nagy port kavart edzőváltásról is. Dejan Sztankovicsról a Fradi-tábor is véleményt mondott.

Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője az egyik korábbi meccsen Forrás: MTI Fotó: Vajda János

Nem volt tétje a Fradi–Újpest meccsnek, Dejan Sztankovics vezetőedző távozása miatt mégis érdekesnek ígérkezett. A szerb szakember a kupadöntős vereséget követően a Szpartak Moszkvához távozott, így a derbin már korábbi segítője, az egykori magyar válogatott Leandro de Almeida irányította a zöld-fehéreket – olvasható az Origó oldalán. A Fradi játékosi a szurkolók előtt az OTP Bank Liga 33. utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC-Újpest FC mérkőzés után a Groupama Arénában 2024. május 19-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI Lisztes góllal búcsúzott A kezdőrúgás előtt a Ferencváros részről négy távozót is elbúcsúztattak. Henry Wingo és Samy Mmaee egyaránt 2021-ben lett a zöld-fehérek játékosa. Muhamed Besic 2012 és 2014 között közönségkedvenc volt, 2021-ben visszatért, s noha az elmúlt három évben inkább csak egy-egy jó meccse volt, mégis hangosan éltette őt a Groupama Aréna közönsége. A negyedik búcsúzó labdarúgó kiléte nem meglepetés, ifjabb Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban már tavaly szeptemberben bejelentették, hogy az Eintracht Frankfurt futballistája lesz. A kétszeres magyar bajnok 18 éves futballista tartalékként tagja Marco Rossi szövetségi kapitány Európa-bajnokságra készülő keretének is. Tavaly óta összesen 45 találkozón kapott lehetőséget a Ferencvárosnál, a szezonzárón csere volt, és a bajnokcsapat második gólját szerezte tizenegyesből. Rossz volt az időzítés Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a Szpartak Moszkvához távozó Dejan Sztankovicsról is beszélt, méghozzá csalódottan. – Azt hittem, hogy azonos a DNS-ünk. Én tényleg hittem abban, hogy az emberi kapcsolatok többet jelentenek, de nem így volt. Sok minden befolyásolja egy edző döntését, és ezekbe nem is szeretnék belemenni, de úgy szerettem volna, ha marad, és hosszú távra tudunk tervezni. Ez nem vet jó fényt a klubra. Amikor elmegy egy edző, minden másképp lesz, ráadásul költséges dolog edzőt váltani és egy bonyolult probléma, amit most meg kell oldani – mondta Kubatov.

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál szerint nem Sztankovics döntése, hanem annak időzítése lepte meg inkább az FTC-t. – Talán mondhatom azt, hogy nem volt elegáns. Ez az ő döntése, mindenki azt csinál, amit akar, a Ferencváros volt, van és lesz, az edzők jönnek és elmennek, ezt tudomásul kell venni – mondta Orosz az M4 Sportnak, hozzátéve, hogy a szerb tréner kérése volt, hogy az Újpest elleni szezonzárón már ne neki kelljen vezetni a csapatot. A maga módján a Fradi-tábor is véleményt mondott Sztankovicsról: az egyik kifüggesztett molinó a szerb tréner pénzéhségére utalt. A szerb tréner nem fog hiányozni a fradistáknak.

