A Ferencváros férfi vízilabdacsapata bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután Nyéki Balázs együttese a szerdai elődöntőben ötméteresekkel 18–17-re legyőzte a szerb Novi Beogradot – derült ki az Origo oldaláról. A BL másik elődöntőjében az olasz Pro Recco és a görög Olympiakosz között szintén ötméteresek döntöttek az olaszok javára, de amíg abban a párharcban két görög hibázta el a sorsdöntő büntetőket, a magyar–szerb csatában a kapus Vogel Soma csodálatos védése döntötte el a meccset.

Az FTC játékosai ünneplik győzelmüket a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének (Final 4) elődöntőjében játszott FTC-Telekom–Novi Beograd mérkőzés végén a máltai Gzirában 2024. június 5-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Vogel javítani akart

A Ferencváros belealudt a záró nyolc perc elejébe, így vesztett helyzetből jöttek vissza a szerbek a negyedik negyedben, 12–12-nél újra nyílt lett a párharc. Merkulov révén visszavette az előnyt az ekkor még létszámelőnyben játszó FTC, ezt pedig szinte a végéig tartotta is, legközelebb két perccel a vége előtt módosult az állás (13–13). Már csak 73 másodperc volt hátra, amikor emberelőnyben támadhatott a Ferencváros, ám a szerbek kapusa védeni tudott, így az ötméteresekre maradt a döntés – írta meg a Magyar Nemzet. Az ötöspárbajban magyar részről Varga Dénes, Mandics, Merkulov, Fekete Gergő és Argiropulosz is betalált. A Novi négy páron át tartotta a lépést, de az ötödik belgrádi lövő labdáját szenzációs módon, fejjel védte ki az Fradi kapusa, Vogel Soma. Ezzel a sorozat 2019-es győztese, a Ferencváros nyerte meg a második elődöntőt, és jutott be 2021 után újra a fináléba.

Ha már a csapattársaim megtették azt a szívességet, hogy nem hibáztak, akkor nekem az ötödik kísérletnél muszáj volt sikerülnie a védésnek. Picit mérgelődtem is előtte, mert az eggyel korábbi a kezem alatt csúszott be, így javítani akartam a hibámat az utolsó lövésnél

– árulta el a Fradi kapusa, Vogel Soma közvetlenül a lefújás után. A vezetőedző Nyéki Balázs szerint a győzelmük kulcsa az volt, hogy fejben erősek tudtak maradni a végére.

A Fradi-szív BL-döntőt ért

A ferencvárosiak edzője kiemelte, hogy sikerült olyan csapatot összehozniuk, akik szeretnek együtt játszani és együtt küzdeni a sikerekért.

– Ilyenkor szoktuk mondani és hiszünk is benne, hogy a Fradi-szív sokat számít. A játékosok a legnehezebb pillanatokban támogatták egymást, és így ki tudtunk jönni a hullámvölgyekből. A végére átalakult a meccs egy pszichológiai háborúvá, és nagyon kevés múlt a taktikán. A végén nagyot kellett védekeznünk, majd öt büntető mellett egy óriási védés kellett a győzelemhez. Lehet, hogy a döntőben kettőt kell védenie a Somának, ha úgy alakul

– nyilatkozta Nyéki Balázs. A Ferencváros pólósai előtt már csak egy lépés van a BL-trófeáig, a zöld-fehérek a pénteki döntőben a sorozatban negyedik sikerére hajtó, Zalánki Gergővel felálló olasz Pro Reccóval találkoznak majd.