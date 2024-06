Az országos szavazás május 21. - június 10. között zajlott a vármegyei és budapesti győztesek részvételével. A három hetes voksolást ezúttal is hatalmas érdeklődés övezte, hiszen az össz-szavazatok száma átlépte a 150 ezret. A három fődíjast a bejelentés alkalmából az MDSZ saját iskolájában lepte meg egy testnevelésóra alkalmával június 17-18-19-én, így a nyertes pedagógus a gyerekek és kollégák körében ünnepelhette meg először a megtisztelő címet.

A K&H mozdulj! az év fiatal tesitanára: Czebei Ádám, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolájának tanára, aki így fogadta az elismerést:

„Már a jelölés is nagy megtiszteltetés volt számomra, és nagyon meglepett a megyei cím elnyerése is. Az pedig végképp különleges, hogy az országos szavazáson én kaptam a fiatal tanárok között a legtöbb szavazatot! Nagyon köszönöm minden diákomnak, szülőnek és kollégának, aki akár egy szavazatot is leadott rám. Ez a cím megerősített abban, hogy a testnevelői pályán tovább dolgozzak, és azt szeretném, ha a kezeim alatt lévő gyerekek megszeretnék a mozgást, megtalálnák a saját sportjukat, és akkor is megmaradna a mozgás az életükben, ha már nem járnak iskolába.”

A K&H mozdulj! az év tesitanára a 200 fő alatti iskolák között Hegedűs Ferenc, a békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tanára, aki így nyilatkozott:

„Mióta tanítok, 42 év alatt nem éreztem ennél felemelőbb érzést. Nagyon meghatódtam, amikor a kollégáim és tanítványaim berontottak a terembe, és közölték velem a jó hírt. Nehéz leírni ezt a szeretetet és hálát, amit érzek. Örülök, hogy ebben a formában ismerték el azt a munkát, amit a sérült, kisegítő iskolások körében végzek, akik nyitottsággal, megfelelő módon motiválva a maguk szintjén képesek fejlődést elérni.”

A K&H mozdulj! az év tesitanára a 200 fő fölötti iskolák között Sira Krisztina, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola tanára, aki szintén megosztotta velünk gondolatait:

„Csodálatos érzés ez egy pedagógus életében, olyan álmom vált valóra, amire nem is gondoltam, hogy én lehetek az év tesitanára! 32 éve tanítok, és elmondhatom, hogy ez a legnagyobb elismerés, amit kaptam, hiszen ezt a gyerekektől és a szülőktől kaptam. Visszaigazolása annak, hogy jó az, amit csinálok, nagyon szeretem a munkámat, igazán szívvel-lélekkel teszem a dolgomat. Én nem mentem el a versenysport irányába, hanem az a célom, hogy jól érezze magát a gyerek a tesiórán, örömmel jöjjön. Szeretném megtanítani minden szükségesre, de fontos, hogy közben ők ezt ne érezzék kényszernek, hanem örömmel mozogjanak. Ezért sokat dicsérem őket, amiért nagyon hálásak, csillog a szemük, láthatóan inspirálja őket, engem pedig ez tesz boldoggá.”