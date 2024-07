„Labdarúgócsapatunk a nehéz idők ellenére is bajnoki címet ünnepelhetett a 2000/01-es szezon végén, ezzel is bizonyítva azt, hogy van bennük lehetőség. Az FTC végül megmenekült, így a közgyűlés további négy évre bizalmat szavazott neki elnökként. Klubunk két évvel később ismét nehéz helyzetbe került, azonban 2004-ben így is első lett a bajnokságban, ráadásul az UEFA Kupába is bejutott”