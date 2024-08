A Paks fennállása során először főtáblára juthat egy európai kupasorozatban. Ehhez az idegenbeli döntetlen után a hazai visszavágón kellene legyűrnie a Mladá Boleslav csapatát a Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében. A tolnaiak mestere Bognár György szerint nem jelent előnyt az övéinek, hogy a cseh gárda a párharc közepén edzőt váltott, a rutinos Böde Dánielre viszont ismét fontos szerep hárulhat. A Puskás Akadémia az idegenbeli 3-3-as döntetlen után hazai pályán fogadja az olasz Fiorentinát, a felcsútiak edzője Hornyák Zsolt szerint nem csak a védekezésről fog szólni a játékuk.

Az egy héttel ezelőtti, idegenben elért döntetlen után a Paks hazai környezetben harcolhatja ki fennállása során először, hogy egy nemzetközi kupasorozat főtábláján szerepeljen. A cseh Mladá Boleslav elleni találkozó előtt Bognár György beszélt az esélyekről és arról is, hogy milyen szerepet szán a visszavágón a 37 éves Böde Dánielnek – derült ki az Origo oldaláról.

Kidobhatnak mindent az ablakon

A cseh csapat az első meccs óta edzőt váltott, David Holoubek helyére a svéd Andreas Brännströmöt nevezték ki. Játékosához, Szabó Jánoshoz hasonlóan Bognár György is úgy gondolja, a változás nem válik a Paks javára – írta meg a Magyar Nemzet.

– Számomra teljesen érthetetlen az edzőcsere, hiszen jól játszott ellenfelünk, gyors, kreatív labdarúgók alkotják a Mladá Boleslavot, s az új szakember alaposan felforgathatja a csapatot. Igaz, érthető, hiszen valamit mutatnia kell, azon kívül, hogy bejelenti: itt vagyok, megjöttem! – kezdte picit viccesen mondandóját a paksiak mestere.

– Mi mindenesetre a múlt csütörtöki mérkőzés alapján készítettük el a forgatókönyvet, az ott tapasztalt hadrendet, a taktikát vettük alapul, ám most kidobhatunk mindent az ablakon. Persze pánikra semmi ok, látjuk, érezzük a szurkolók szeretetét, tapasztaljuk, hogy egyetlen magyar csapatként sokan szimpatizálnak velünk, s ez abban is lemérhető, hogy szépen fogynak a jegyek, információnk szerint telt ház előtt futballozhatunk, ami azt jelenti, csaknem ötezren szorítanak majd nekünk – nyilatkozta a tolnaiak vezetőedzője. A rutinos Böde Dánielnek nagy szerepe volt abban, hogy a Paks jó helyzetből várja a visszavágót. Bognár György csak a 78. percben küldte pályára a 37 éves támadót, Bödének mégis gólt és egy gólpasszt is kiosztott a cseh liga tizenegyedik helyén álló csapat ellen. Az edző szerint a rutin sokat számíthat.