Különböző topcsapatok évek óta próbálják elcsábítani Martín Zubimendit a Real Sociedadtól, de a 25 éves futballista hű nevelőcsapatához és rendre visszautasította őket. Legutóbb a Liverpool állt be a kérők közé. A klub kifizette volna a hatvanmillió eurós kivásárlási árat, és az Európa-bajnok középpályás hajlott is a váltásra, hétfőn mégis kikosarazta az angolokat – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Ez hidegzuhanyként érte a Vörösöket, és a magyar válogatott középpályását, Szoboszlai Dominikot is új helyzetbe hozhatja.

Martin Zubimendi, a spanyol válogatott és a Real Sociedad védekező középpályása

Fotó: Jose Breton / Forrás: AFP

Nemet mondott az Európa-bajnok

A Liverpool felkészülési mérkőzésén 4–1-re legyőzte a Sevilla csapatát. A magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik egy egészen káprázatos támadás végén egy rendkívül önzetlen gólpasszal vette ki a részét a sikerből, utána pedig üzent a szurkolóknak – írta meg korábban az Origo.

Nagyon jó érzés volt újra itthon játszani. Jól sikerült az előszezon. Jöhet a 2024/25-ös idény

– írta a közösségi oldalán Szoboszlai Dominik, aki az első liverpooli szezonjában 45 meccsen 7 gólt lőtt és 4 gólpasszt adott, mellette pedig megnyerte az angol Ligakupát is. Az angol csapat támadójátékát a következő szezonban is segítené a magyar középpályás, de az Európa-bajnok spanyol Martín Zubimendi visszautasítása miatt Szoboszlainak is új szerepkörökben kell majd megfelelnie Arne Slot csapatában.

A Liverpool lemaradóban

A fő jelöltjük elutasító válasza után brit sajtóbeszámolók alapján a Liverpool végül nem igazol játékost a védekezésben kulcsfontosságú hatos posztra ezen a nyáron, hanem a vezetőedző, Arne Slot abból főz, amije már megvan, így Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister, esetleg Trent Alexander-Arnold vagy Szoboszlai Dominik láthatja el ezt a feladatot az előttünk álló idényben – írta meg a Magyar Nemzet.