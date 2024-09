Pálos a második szettben is többször dühösen vette tudomásul, hogy megoldásai nem sikerültek, ázsiai ellenfele ugyanis remekül védekezett, szinte minden labdát visszaadott. Így hosszú, látványos labdameneteket is láthatott a közönség, azonban ezeket szinte kivétel nélkül a rivális nyerte, aki így megduplázta előnyét. A harmadik felvonás elején ugyan Pálos vezetett, de 5–4 után Csen fordított, és kisvártatva bejutott a fináléba. Az enyhe értelmi fogyatékossággal született Pálos Londonban és Tokióban arany-, Rio de Janeiróban és most pedig bronzérmes lett.

Pálos Péter a párizsi magyar küldöttség ötödik érmét szerezte, két arany és egy ezüst után a második bronzot.

Eredmény: asztalitenisz, MS11, egyes, elődöntő:

Csen Po-jen (tajvani)–Pálos Péter 3:0 (4, 3, 7)