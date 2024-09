Dárdai Bence a múlt hét óta a német korosztályos csapattal készül, szombaton az olaszok ellen szabadrúgásból lőtt egyenlítő gólt, de aztán 2–1-re kikaptak – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A 61-szeres magyar válogatott Dárdai Pál fiait mindig is furcsa volt német mezben látni, de egyre kevésbé szokatlan. Palkó és Márton is játszottak a különböző német U-válogatottakban, most pedig Bence járja ezt az utat.