A fővárosiak a várakozásoknak megfelelően az első perctől fölényben futballoztak, de a zártan védekező vendégek hátsó alakzatát nem tudták átjátszani, így többnyire átlövésekkel próbálkoztak – sikertelenül. A hajdúságiak energiáját teljesen felemésztette a védekezés, támadásvezetésre már nem futott az erejükből. Az első játékrészben hiába birtokolta hetven százalékban a labdát a bajnoki címvédő, Megyerinek egyetlen védenivalója sem volt a pontatlan befejezések és a blokkolt lövések miatt.

Varga Barnabás (hátul), az FTC és Meldin Dreskovic, a DVSC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában játszott Ferencváros TC - DVSC mérkőzésen

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, azaz rendületlenül támadott a Ferencváros és védekezett a Debrecen. A piros-fehérek továbbra is önfeláldozóan, egymást kisegítve futballoztak, azonban a kapujukra nehezedő állandó nyomást nem lehetett kibírni bekapott gól nélkül, a jeget Traoré hatméteres fejese törte meg. A DVSC azonban nem sokkal később egyenlített egy szerencsés találattal, ugyanis Ferenczi lövése egy hazai védőn, majd Bárányon is irányt változtatott. A bekapott gól megtörte az FTC lendületét, a vendégek ezt kihasználva az elsősorban blokkolt lövésekben jeleskedő Dreskovic fejesével a vezetést is megszerezte. A zöld-fehérek hátrányban ismét magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak és a két perccel korábban becserélt Gruber átlövésével egyenlítettek. A hosszabbításban nyomasztó fölénye ellenére a Ferencváros nem tudta megszerezni a győztes találatot, így be kellett érnie egy ponttal.

OTP Bank Liga, 12. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 2-2 (0-0)

Groupama Aréna, 11 375 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Traoré (61.), Gruber (85.), illetve Bárány (69.), Dreskovic (80.)

sárga lap: Gartenmann (50.), Makreckis (83.), illetve Szűcs (56.), Lagator (90.)