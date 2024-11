Szabó Leventét a megsérült és október 20. óta nem futballozó Gazdag Dániel helyére hívtuk be, és Ádám Martin helyett is kellett találnunk valakit, hiszen ő sincs most igazán csúcsformában. Korábban is azt a gyakorlatot követtük, hogy meghívtunk olyan játékosokat, akiket szerettünk volna látni együtt, edzés közben a válogatott kerettel, és előfordult, hogy bizonyos futballistákat az itt nyújtott teljesítményük következményeként később már nem hívtunk be