Tavasszal végre beköltözhet új otthonába Kis Grófo, azaz Kozák László. A népszerű énekes családjával együtt készül elhagyni szeretett szülővárosát, Szolnokot.

– Igazán nehéz döntés volt ez számomra – fejtette ki hírportálunknak Kozák László. – Kifejezetten szeretjük Szolnokot, minden ide köt minket. Gyermekeink jól érzik magukat az iskolában, kötődnek a pedagógusaikhoz, és itt vannak a barátaik is. Sokáig édesapám tartott vissza a költözésben, hiszen olyan szorossá vált a kapcsolatunk, hogy napjában többször is találkoztunk, sőt az is sűrűn előfordult, hogy nála reggeliztünk. A halála után elgondolkodtunk a költözésen, mostanra pedig visszavonhatatlanul elhatároztuk: megyünk! Ha minden jól alakul, tavaszra befejeződik az építkezés, és beköltözhetünk új otthonunkba...

Kis Grófo azt is elárulta, hogy a költözés az építkezés csúszása, a mesteremberek hiánya miatt húzódott el, illetve arról is beszélt, hogy hol építik fel új fészküket. A család Biatorbágyra költözik, ahol egy kertes házban folytatják életüket.

A búcsú azonban nem egyszerű, a zenész ugyanis Szolnokon töltötte gyermekkorát, a városba születtek gyermekei, valamint számos rokona is a Tisza partján él.

– A munkám Budapestre köt, így Szolnokra szinte csak aludni és a családomhoz járok haza. Mikor egy munkával töltött nap után megérkezem, a gyermekeim a legtöbbször már alszanak, a legtöbbször csak hétvégén tudunk több időt együtt tölteni. Szeretném, ha kevesebbet kellene ingázni a főváros és a lakóhelyem között. Biatorbágy erre tökéletes: kellően közel van Budapesthez, így munka után sokkal hamarabb hazaérek majd a családomhoz – indokolt Kozák László, majd sietve hozzátette: nagyon hiányozni fog neki a város, és valószínűleg ezután is számos alkalommal hazajár majd a vármegyeszékhelyre a rokonokhoz. – Édesanyám is többször jön majd hozzánk. Nagyobbik fiam kicsit nehezebben viseli a költözés gondolatát, azonban ő is megértő. Tudja, hogy ez egy fontos lépés annak érdekében, hogy többet lehessen együtt a családunk...