Az elkészült klip egy hónapja jelent meg a világhálón.

– Sokkal jobban fogadták, mint amire számítottam. Összességében 500 ezres nézettségnél tart a szocial média felületeken, ez, azt mondják, nagyon jó szám egy első klipnél. Főleg külföldiek nézték meg, hiszen elsősorban oda szántam, ezért éneklem a dalt angolul. Volt egy-két negatív vélemény is, de hála istennek, nagyon nagy része pozitív, főleg a külföldi nézők részéről, akik azt írták, hogy nagyon jó hangulatú a klip, nagyon szépek a tájak és nagyon tetszik nekik a refrén is. De, magyarok is megkerestek már üzenetben, kommentben, akik gratuláltak hozzá, ők pedig azt emelték ki, hogy a refrén annyira fülbemászó, hogy kétszer meghallgatták, és azt vették észre, hogy már dúdolásszák is. Spanyol és Görögországban rádiók is játsszák, emiatt több meghívást kaptam, fellépésekre. Remélem nyáron sor kerülhet ezekre is – mesélte Zsu, akinek dalát hamarosan magyar tévécsatornák is adják majd, a második klipet pedig várhatóan a nyár közepén jelenik meg.