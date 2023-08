A Jászság országgyűlési képviselőjének gazdafarmján járt Tóth Gabi énekesnő, aki a X. Kárpát-Haza Konferenciára is ellátogatott. Itt a Jászsági Hagyományőrző Egylet műsora, Pénzes Tivadar tekerőlantos előadása mellett Papp Máté Bence és a kisFricskák is felléptek. Pócs János Facebook-oldalára képeket is feltöltött arról, hogy a konferencia résztvevői mellett az énekesnő is meglátogatta farmját, sőt a kvadozást is kipróbálta.