Csütörtökön este a Ceglédi Városi Könyvtárban mutatták be Mautner Zsófi Falusi konyhám című kötetét – számolt be róla közösségi oldalán az intézmény. Mint írják, a program vendégei sok érdekességet megtudhattak az előadásból, például, hogy mi a Magyarországon élő külföldiek kedvenc étele, és mi az, amit nem szeretnek. Szó esett emellett arról is, miként került az írónő Kunmadarasra, valamint hogyan született meg a könyve.