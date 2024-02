A Fluidia projekt eredetileg az énekesnő, Szőcs Szimonetta művészneve is. A hármas formáció egyben énekes, dalszerző és producer felállást is jelképez. A „Miről szól ez a dal?” című szerzeményükkel indultak a DAL 2024 versenyén, amelynek köszönhetően a legjobb negyven között tudhatják magukat.

A dal a különböző elektronikus zenei stílusokra, mint például a chillstep, downtempo, liquid drum & bass, melodic house jellemző hangzásokat és megoldásokat vegyítik az erőteljesen vokális, érzékeny hangvételű popzenével. Céljuk az volt, hogy egy csakis rájuk jellemző, különleges zenei világot hozzanak létre, árulta el hírportálunknak a formáció egyik tagja, Lázár Zoltán gitáros.

– Zenénk elgondolkodtató, lendületes, de mégis visszafogott, ördögi és egyben angyali is – fejtette ki Zoltán.

– A szerzeményünk az énekes egyik személyes élményére alapul. Előfordulhat, hogy kissé szomorkás hangulatot kelt, viszont a vége pozitív kicsengésű. Azt juttatja eszünkbe, hogy bármilyen negatív dolog történik az emberrel, mindig van másnap. A zenét tekintve lassú, lírai popdal, de szerepel benne zongora és cselló is. Sőt! Az élő műsorban vokalistával és dobossal is kiegészülünk.

Mint kiderült, egy kizárólag nekik készült, külön díszletet kap a Fluidia együttes a DAL 2024 élő műsorában.

– Nagy erőkkel készülünk az élő adásra. Minden próbánk Szolnokon zajlik,sőt még a bemutatkozó kisfilmünket is itt vettük fel. Külön színpadot kaptunk, díszlettel, amelyet csak nekünk készítenek. Fontos számunkra z a megmérettetés, hiszen egy nívós műsorról van szó, ahol nem az előadók, hanem a dalok versengenek. Lényeges volt számunkra az is, hogy visszajelzést kapjunk egy olyan szakmai zsűritől, akik hozzáértők. Az előselejtezőben nagyon pozitív kritikával illettek bennünket, Szandi és Ferenczi György a dalunkat és az énekes hangját dacsérte. Valami olyasmit mondtak, hogy „nagyon átjött a hangulata”. Egri Péter és Németh Alajos Lojzi is ezeket vette számításba. Kaptunk néhány jótanácsot is, amit nyugodt szívvel megfogadtunk és beépítettünk dalunkba, így az élő showban már ezzel a verzióval készülünk.

A legjobb negyven dal közé került a Fluidia „Miről szól ez a dal?” költeménye

Forrás: Beküldött fotó

Szombat esténként a Dunán látható élő adásokban fedezhetik fel a szolnoki kötődési, Fluidia formációt. A versenyzők már gőzerővel, a zsűritől kapott első visszajelzések tükrében készülnek a válogató adásokra. A továbbjutó dalok az elődöntőben crossover feldolgozásban, míg a döntőben szimfonikus verzióban hangoznak el a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében.