Szívhez szóló gondolatokat osztott meg Instagram oldalán Polgár Krisztina.

„7 éve sétálunk itt. 7. Február 3.án álltunk be sorba a határon egy raklapnyi papírral, 9 bőrönddel és két kicsi gyerekkel. Egészen hihetetlen. Akkor azt éreztük, ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Ma már tudjuk is, hogy nagy hiba lett volna. Két évre indultunk el, akkor még csak 4en. Hogy „ragadtunk” itt? Nem tudom. De 7 évvel később már 5en+🐾 vagyunk. Hová szaladt az idő? Mikor lettek ekkorák a gyerekek? Ugyanakkor hogy jár ólom lábakon amikor várjuk, hogy nyár legyen és láthassuk a szeretteinket? Honvágy? Még ennyi idő után is van. Nálam időnként nagy sírásokkal. Mégis megéri? Mégis. Elég arra gondolnom, hogy mit adunk a gyerekeknek ezzel utravalóként”– írja Kriszta.