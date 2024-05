Legutóbbi posztjában számolt be arról, hogy idén is teljesített egy távot a Wings for Life jótékonysági futamon, ahol a résztvevők olyanokért állnak rajthoz, akik ezt nem tehetik meg. A világméretű kezdeményezés célja, hogy az ott befolyt nevezési díjakból, adományokból a gerincvelősérülések gyógymódjának kutatásait támogassák. Így aki elindul ezen a versenyen, maga is hozzájárul ehhez a nemes célhoz.

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala

Hegyes Berci egy 4 kilométeres távot vállalt, végül 5,76 km-tal fejezte be.

Ráadásul a célvonalban egy másik ismert táncossal, Molnár Andival is "összefutott".