Szívhez szóló gondolatokat osztott meg Instagram oldalán Polgár Krisztina.

Polgár Kriszta és férje

Amikor a szertartásvezető, megkérdezte mit jelent számára a férje akkor egy dalszöveg jutott az eszébe:

“For all those times you stood by me

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

For all the love I found in you

I’ll be forever thankful baby

You’re the one who held me up

Never let me fall

You’re the one who saw me through through it all”

– írja Kriszta.

A dalszöveg arról, hogy mindig számíthatott párjára.