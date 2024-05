Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a jászberényi központú Co-op Star Zrt.

Premier előtti exkluzív vetítésen mutatták be a Brigádnapló címűet filmet Jászberényben

Fotó: Pesti József

A születésnapi ünnepségsorozat első állomásaként a cég május 17-én egy stand up comedy-s moziélményre hívta munkatársait, meghívott vendégeit. A Lehel Film-Színházban premier előtti exkluzív vetítésen Szőke András Brigádnapló című filmjét mutatták be. Az eseményen dr. Rédei István, a Co-op Star Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntőjében visszatekintett a cég 25 éves múltjára. Ezután Szatmári Zoltán, a Jászsági Menedzser Klub alelnöke díszoklevelet adományozott a vállalatnak azért a sokirányú támogatásért, amellyel immár huszonöt éve hozzájárulnak az egyesület sikeres működéséhez. A filmvetítés után Szőke András rendező stand up comedy előadása zárta az estet.