– Én egyetlen céllal érkeztem a műsorba, mégpedig azért, hogy autóm legyen. Úgy képzeltem, nyerek ötszázezer forintot, amiből megvehetem. Többre nem is vágytam volna. Persze ha éppen a nyeremény kocsit vihetem el, az lett volna a legcsodásabb lehetőség – kezdte Varga Dorottya. A kártyás játékban eleinte felcsillant a pénznyeremény reménye, sőt további összeg gyűjtése is, de „Királylány” a függöny mögött rejlő titok is választhatta volna.

– Végül úgy döntöttem, újabb lapot húzok, sajnos a fekete macska szerepelt rajta. Ez volt az első sokk. A második pedig akkor ért, amikor mindezek után megnéztük, mit rejtett a függöny, mi lehetett volna az enyém, ha mégis ezt választom... egy gyönyörű piros autó. A piros a kedvenc színem. Sajnos nem volt szerencsém – idézte fel remegő hangon az Obelix jelmezben versenyző hölgy.

Az egész stúdióban megfagyott a levegő, együttérző mondatok röpködtek. Dorottya saját bevallása szerint ezekre képtelen volt figyelni, így azt sem hallotta meg, amikor versenytársa, Jakab Ibolya „Shanti” megjegyezte, hogy ha ő nyeri az autót, az aktuális sajátját a szolnoki nőnek ajándékozza.

Ibolyával már a műsor elején hamar megtaláltuk a közös nevezőt. Utólag megvallotta, hogy látott bennem valami pluszt, ami miatt úgy érezte, dolga lesz velem

– árulta el titokzatosan Dorottya.

– Nagyon örültem annak, hogy Ibolya nyerte a piros csodát, minden ellenére tényleg őszintén tudtam örülni neki. Amikor pedig azzal lépett oda hozzám, hogy ő azt ígérte, nekem ajándékozza a sajátját, nagyon meghatódtam – emlékezett vissza „Királylány.”

Ibolya nyereménye egy új, piros autó

– Dorottyával valóban egymásra találtunk, az életünk sok mindenben párhuzamot mutat. Aztán egyszer csak fentről jött a sugallat, hogy neki segítenem kell valahogy – ezt már Jakab Ibolya „Shanti” mondta.

A győri hölgy spirituálisan mondhatni magas szinten áll. Háromszor járt Indiában és saját bevallása szerint minden alkalommal több tudás, képesség ébredt fel benne.

– Ezeket igyekszem az emberek javára fordítani, több, mint húsz éve vagyok segítő. Az adakozás, az adni vágyás is erős bennem, Dorottyával sem véletlenül találkoztam, ebben biztos vagyok – sorolta a győri hölgy.

„Shanti” autója, bár kék, minden bizonnyal nagyon kedves lesz „Királylány” szívének. A játékosok abban maradtak, akkor kerül Dorottyához Ildikó autója, amikor ő átvette a nyeremény járművet. De ez már egy másik történet...