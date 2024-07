Drávucz Rita a kislánya kétoldali dongalábbal született. A szolnoki sportbüszkeség gyermeke, Flóra lábai kéthetes korától kezdve három hónapos koráig folyamatosan gipszben voltak. Habár előbb kúszott, aztán mászott is, mégsem tudott lábra állni. Az, hogy a kislány dongalábbal született, csak egy tünete volt a ritka Charcot-Marie-Tooth-rendellenességnek, vagyis a CMT-nek. Ez a perifériás idegrendszert érinti: megakad az információ, az nem jut el az izmokhoz.

Hosszú utánjárás és várakozás után végre megoperálták Drávucz Rita kislányát, Flórát

Fotó: Kovács Anikó

Drávucz Rita anyatigrisként küzd gyermekéért

Flóránál 2015-ben, kétesztendősen diagnosztizálták a perifériás idegrendszert érintő ritka rendellenességet, amelynek tünetei elsősorban a lábfej és lábszár izmainak és ízületeinek gyengesége, a lábfejreflex hiánya, egyensúlyvesztés, fáradékonyság, az idegek sorvadása. A kislány ugyan kerekesszékbe kényszerült, viszont így tudott önállóan közlekedni. Flóra kisebb távokat ma már meg tud tenni támaszkodva, az iskolában például a kerekesszékét a tantermen kívül hagyja, a hosszabb séták élményét pedig a robotterápia révén tapasztalta meg.

Flóra a hosszabb séták élményét robotterápia segítségével tapasztalta meg

Fotó: Kovács Anikó

Rita anyatigrisként küzd Flóra egészségéért, mely küzdelemben a kezdetektől fogva rengeteg támogatóra talált. A WonderFlora & CMT Alapítványt 2020. december 7-én jegyezték be, a betegszervezet alapítója az anyuka, Drávucz Rita. Céljuk pedig, hogy Flóra történetén keresztül másoknak is segíthessenek, és a társadalom figyelmét is felhívják a fogyatékossággal élőkre. Miután Flóra sztoriját legalább egy egész ország megismerte, azóta a jóakarók sora csak gyarapodik.

Az anyagi támogatásokból, valamint összegyűjtött forrásokból Flóra és családja a közelmúltban kijutott az Egyesült Államokba.

– Nagyon örülünk, és köszönettel tartozunk azoknak, akik segítségével sikerült, mintegy három éves utána járást, várakozást és szervezést követően kijutnunk dr. Glenn Pfefferhez, aki a Foot and Ankle Surgery Program vezetője, és számos kutatást végzett a Charcot-Marie-Tooth-szal élők ortopédiai kezelésében. A legtapasztaltabb orvos ezen a területen. Flóra egy nagyon komplex, számos eljárást magábafoglaló boka- és lábfej-rekonstrukciós operáción esett át. Nagyon profik és kedvesek voltak a Cedars-Sinai Medical Center dolgozói, az ortopédiai osztályuk a második legjobb az Egyesült Államokban. Flórának ugyanekkor a térdét is megműtötték, hogy a növekedéssel ki tudjon majd egyenesedni. A műtét napján kilenc órán keresztül nem láthattuk a lányunkat, ami igen nehéz volt lelkileg – magyarázta megkeresésünkre a tengeren túlról Rita.