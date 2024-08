Gyönyörű zöld estélyiben kápráztatta el rajongóit Kriszta.

Polgár Kriszta estélyiben

Forrás: Polgár Kriszta Facebook-oldala

„When you know which colors suit you best, you start wearing them with confidence” – írja Kriszta. Amikor tudod, melyik szín áll a legjobban, kezd el őket magabiztosan viselni.