Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a martfűi származású táncos, Hegyes Berci Mihályfi Lucával párban lép majd parkettre a szombaton induló Dancing with the Stars legújabb évadában. A páros most Instagram-oldalán jelezte: nagyon várják már az élő adást.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca

Forrás: Mihályfi Luca Instagram-oldala