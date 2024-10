Celebfigyelő 1 órája

Jól szerepeltek Hegyes Berciék

Szombaton indult a Dancing with the Stars , amin Hegyes Berciék is ott voltak.

Szoljon.hu Szoljon.hu

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a martfűi származású táncos, Hegyes Berci Mihályfi Lucával párban lépett parkettre a Dancing with the Stars legújabb évadában. A páros szavazásra buzdította követőit. Az invitálás sikeres volt, ugyanis a páros tovbb jutott. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bertalan Hegyes (@hegyesberci) által megosztott bejegyzés