– Ez a fotó pár évvel ezelőtt készült, amikor Bódi Guszti bátyám és Csabi családjukkal eljöttek hozzánk, akkor még édesapám is köztünk volt!– így kezdődik Kis Grófo bejegyzése, mellyel az édesapjára, és a közös pillanatokra emlékezik.

Megható fotóval emlékezik a közös pillanatokra Kis Grófo

Bódi Gusztit, és édesapját, Nagy Grófot is méltatta Kis Grófo

– Nagyon örülök, hogy Magyarországon édesapám a roma népcsoport körében is egy színvonal volt, ahol megjelent és– ahogy az emberek mondják– a mai napig is a cigány lagzi énekes koronázatlan királya volt és lesz. Bódi Guszti bátyám az, aki sokak számára megmutatta azt a fajta utat, hogy zeneileg hogyan is lehet a mulatós műfajból előre törni és sikeres lenni! Az elektronikus mulatós zenét ő hozta be és örülök, hogy van egy élő legenda köztünk, aki a mai napig aktívan csinálja a jó kedvet az emberek számára – hangsúlyozta posztjában az énekes. Hozzátette, Bódi Guszti érdeme az is, hogy már több mint 20 éve kitalálta, hogy tehetséges roma előadók egy lemezen énekeljenek és erősítsék a roma kultúrát, melyben többek között édesapja, Nagy Grófo is részt vett, és amit úgy hívtak Roma Sztárparádé.

– Ki emlékszik rá? Akik azon szerepeltek az minőség volt minden szempontból. Számomra ez a két előadó mulatós műfaj csúcsa! Mi pedig visszük tovább! – zárta gondolatait Kis Grófo.