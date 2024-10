Néhány hete négy pár férfi és hölgytagjainak szerelmi próbatétele vette kezdetét a TV2 reality show-jában. A fiatalok tíz-tíz kísértővel költöztek be a fiú és lány villába, ahol kezdetét vette a kaland. A játékban a szolnoki Kovács Máté kísértőként lépett a thaiföldi villa falai közé. Szinte első pillanattól kezdve kiszemelte magának Brigit, akit igazi lovagként a tenyerén hordozott. Történetük csavaros részleteit, kapcsolatuk alakulását, különleges randijaikat olvasóink is nyomon követhették. Kísértés Máté végül Brigi oldalán térhetett haza a show végén.

Kísértés Máté a Tv2 reality showjában találta meg a nagy szerelmet

Forrás: Beküldött fotó



– Nem volt benne a tervben, de az élet úgy hozta, hogy rátaláltam Brigire – mondta szűkszavúan Máté, aki immár párjával Brigivel követte nyomon a műsort a TV2-n.

– A mi villánkból újdonságot nem kaptunk vissza, arra tisztán emlékeztünk. Inkább az volt az érdekes, amikor a másik villában történtekkel szembesültünk. Ott sokkal enyhébbnek gondoltuk, mert a lányoktól csak a tábortűz ceremónia után kaptunk információkat. De így visszanézve sok vállalhatatlan szituáció volt a fiú villában – foglalta össze az elmúlt hetekben nyomon követhető sztorikat.

Kísértés Máté és Brigi kapcsolata a műsor visszanézése során csak egyre erősebb lett

– Jó volt visszagondolni a közös randikra, az élményekre, meg nyilván ott kezdődött köztünk minden. Sokszor összemosolyogtunk esténként a tévé előtt, hogy milyen cukik voltunk – mesélte.

Különleges randihelyszínekre emlékezhetnek vissza

Tücsköt, bogarat megkóstoltatok, de randevúztak a tengerparton is. Kísértés Máté visszaemlékezett, mi volt a legmeghatározóbb pillanat.

– Egyértelműen az álomrandis nap, nekem is nagy favorit lett volna az elefántfarm, Briginek is nagy álma volt, hogy találkozzon testközelből elefántokkal. Sorsszerű volt ez a helyszín és randevú. Az volt az a nap, hogy Brigi mindent maga mögött tudott hagyni és teljesen megnyílni az irányomba – emlékezett vissza.

Mióta hazatértek összeköltöztek, Brigi életmódot is váltott. A szembetűnő változás miatt a közösségi oldalak kommentelői számos kérdést szegeznek neki.



Nincs nagy titok, beleteszi a munkát az utóbbi hónapokban, így érte el a változást. Teljesen mások a hétköznapjaink. Kiegyensúlyozott életünk lett

– mondta határozottan. Kísértés Máté már a műsor kezdetén kiemelte, hogy olyan nőt keres, akinek a helyén van az értékrendje, úgy tűnik, Brigi személyében rátalált a szerelem.