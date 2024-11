Szombat este folytatódott a TV2 showműsora, a Dancing with the Stars. A mezőnynek továbbra is tagja Baranya Dávid és Törőcsik Franciska. A páros ezúttal sem felejtett el köszönetet mondani a nézőknek azért, hogy továbbjuttatták őket.

Baranya Dávid és Törőcsik Franciska

Forrás: Törőcsik Franciska Instagram-oldala

„Hálásak vagyunk nektek, hogy tovább táncolhatunk és egy újabb önmagunkat mutathatjuk meg. Ahogyan eddig is, most is minden energiánkkal, tehetségünkkel és kreativitásunkkal azon leszünk, hogy minél többen tudjatok kapcsolódni hozzánk, és ideális esetben egészen a döntőig élvezhessük azt a szeretetet és támogatást, amit tőletek kapunk” – írták Instagram-oldalukon.