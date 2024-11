Celebfigyelő 1 órája

Csodálatos tangóval kápráztatták el a zsűrit Hegyes Berciék

A Dancing with the Stars idei évadának műsorában is színpadra lép a martfűi születésű tehetséges táncos.

Újabb élő showhoz érkezett a Dancing with the Stars amelyben Hegyes Berci és párja, Mihályfi Luca szinte szárnyal. A martfűi táncos legújabb Instagram-bejegyzésében a nézőknek köszönte meg, hogy továbbjutottak. Csodás tangót táncoltak Berciék

Forrás: Hegyes Berci Instagram-oldala – Irdatlanul hálásak vagyunk Nektek hogy továbbjutottunk a következő adásra – írja a táncos. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Bertalan Hegyes (@hegyesberci) által megosztott bejegyzés